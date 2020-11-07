Британский военный предупредил о риске начала третьей мировой войны

https://static.news.ru/photo/25bf67bc-21b1-11eb-a789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Штаба обороны Великобритании Ник Картер предупредил о глобальном риске из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По его словам, финансовый кризис в прошлом уже наносил ущерб безопасности. Военный беспокоится, что подобный сценарий повторится на фоне потерь мировой экономики от пандемии.

По мнению эксперта, учитывая большое количество региональных конфликтов в мире, имеется реальный риск возникновения ситуации, когда чей-либо просчёт приведёт к масштабным последствиям, передаёт телеканал Sky News. После этих слов журналист поинтересовался, имеется ли в виду угроза третьей мировой войны.

Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать, — парировал Картер.

Он призвал не забывать число жертв предыдущих глобальных конфликтов и не допустить их повторения.

Мир тем не менее, находится на грани Третьей мировой войны из-за отсутствия доверия между странами. Такое мнение высказал телеведущий и первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер. По его словам, война может начаться не из-за того, что кто-то планирует её начать, чтобы что-то завоевать, а из-за опасений. Ведущий считает, что руководителям стран очень нужно сохранять хладнокровие и рассудительность. Такими качествами, полагает Познер, не обладает президент США Дональд Трамп, впрочем, как и «некоторые деятели» в России.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы «слишком оптимистично» относятся к гражданскому конфликту в Донбассе. Однако именно он может стать причиной нового международного вооружённого противостояния. По его мнению, мир находится на пороге «безумных перемен» и скоро может начаться Третья мировая война.

Экс-министр высказал уверенность, что Украине необходимо пересмотреть отношение к собственной безопасности. Переписывание властями Будапештского меморандума 1994 года, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, политик назвал «мазохизмом», писал NEWS.ru.