Раскрыты связи задержанного командира ДНР с вором в законе Гули

https://static.news.ru/photo/c57f8454-800b-11eb-9de8-96000091f725_660.jpg Ахра Авидзба Фото: Александр Река/ТАСС

Задержанный в Абхазии командир Донецкой народной республики Ахра Авидзба является братом криминального авторитета Алхаса Авидзба, который являлся врагом главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули). Соответствующие связи обнаружили журналисты.

Среди врагов Авидзба были такие воры в законе, как Николай Дгебуадзе из клана Надира Салифова, — сообщает агентство «Кавказский узел».

Издание уточняет, что Авидзба конфликтовал со многими криминальными авторитетами Абхазии.

Журналисты агентства уверены, что Авидзба являлся врагом представителей клана вора в законе Мераба Джангвеладзе и конфликтовал с Алхасом Агрба и Тенгизом Лакербая.

Ранее стало известно, что бывший командир интернациональной бригады «Пятнашка» самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Ахра Авидзба задержан Службой государственной безопасности Абхазии. Он был активным участником боевых действий в Донбассе. Как сообщил в своём Telegram-канале российский военный корреспондент Семён Пегов, абхазские сотрудники спецслужб задержали ветерана прямо в доме. При этом они не предоставили никаких документов на задержание бывшего ополченца.

Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР с 2014 по 2016 год. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания героя республики. Позже был назначен на пост помощника президента Абхазии, однако оставил его в 2020 году. С его именем связан инцидент на границе с Россией, писал NEWS.ru.