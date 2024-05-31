Раскрыт вероятный ответ Москвы на атаки ВСУ западным оружием вглубь России Военэксперт Матвийчук не исключил ударов по странам НАТО в ответ на атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Россия может ответить ударами по странам НАТО в случае атак ВСУ западным оружием по российским территориям, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он выразил мнение, что Вооруженные силы РФ могли бы нанести удар по Польше, Румынии или странам Прибалтики, так как именно там находится вооружение, применяемое Украиной.

Не исключу, что России придется наносить удары по территориям стран НАТО, а именно по Польше, Румынии и Прибалтике, так как там находятся средства, применяемые Украиной против России, в том числе ракеты Storm Shadow и Scalp, — высказался эксперт.

Матвийчук подчеркнул, что Запад уже давно разрешил Киеву «лупить» по территории России, о чем свидетельствуют удары по Крыму и Белгороду. По его словам, сейчас Украине формально позволили использовать западное оружие для таких атак.

Но Москва должна отвечать, молчать больше нельзя. Когда-то самым страшным оружием, полученным ВСУ от Запада, были противотанковые Javelin. Они постоянно переступали наши красные линии, мы не отвечали. Запад думал, что Россия так и будет молчать. Мост через Темзу, мост через Сену тоже великолепные цели для наших «Калибров». Мы больше не можем это терпеть, — отметил эксперт.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что первые атаки по территории России с применением произведенного в США оружия могут начаться в ближайшее время. По мнению журналистов, президент США Джо Байден «переступил через красную линию, которую сам же и обозначил».