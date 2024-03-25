Работники круизного лайнера оказались в смертельной ловушке Daily Mail: на Багамах два человека погибли при пожаре на круизном лайнере

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Круизный лайнер Nieuw Amsterdam

Пожар вспыхнул на борту роскошного круизного лайнера Nieuw Amsterdam, отправившегося в семидневное путешествие на Багамы, сообщает Daily Mail. По информации издания, из-за огня двое сотрудников оказались в огненной ловушке, оба работника погибли.

Роскошный круиз Holland America из Флориды на Багамы закончился для экипажа ужасом, когда двое из них погибли на борту, — говорится в публикации.

Уточняется, что когда круизный лайнер находился у острова Литтл-Сан-Сальвадор, в машинном отделении произошло возгорание. В этот момент там находились двое сотрудников. Они получили серьезные ожоги, от которых впоследствии скончались.

Ранее МЧС сообщило, что в Санкт-Петербурге загорелся трамвай на рельсах на Дальневосточном проспекте. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил крышу транспорта. В тушении пожара участвовали десять человек личного состава и две единицы техники, никто не пострадал.

До этого руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил о пожаре на борту траулера «Капитан Лобанов». Причиной возгорания стала нештатная ситуация. При пожаре несколько человек получили травмы.