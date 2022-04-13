Рабочий «Азовстали» рассказал о завозе военной техники на завод 24 февраля

Электромонтёр, проработавший на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь» почти 20 лет, рассказал, что 24 февраля на завод завозили военную технику. После этой даты сотрудников завода привлекали для охраны оборудования предприятия, пишет Lenta.ru.

Последний раз на территории завода я был 27 февраля. Я работал посменно, 27 февраля был с ночной, мы были для охраны оборудования, — сообщил он.

Работник также отметил, что территория завода внушительная, для её обхода потребуется примерно полтора часа. По его словам, вместо подвальных помещений в нём есть машзалы, которые расположены ниже уровня земли, а также бомбоубежища.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что в здании укрепились украинские националисты. Они устроили штаб в подвале и оказались в заложниках. Глава Чечни добавил, что ни один российский солдат не пострадал в ходе штурма.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин накануне предложил перекрыть выходы из укреплений на «Азовстали», где, по его данным, находится более трёх тысяч украинских бойцов, и применить химические средства, чтобы они сами покинули территорию.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».