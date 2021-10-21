Путин выразил надежду на преемственность в отношениях России и Израиля

Президент России Владимир Путин встретился с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Российский лидер выразил надежду, что израильское правительство сохранит преемственность в отношениях двух государств. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что с прежним правительством Израиля у РФ сложились достаточно деловые и доверительные отношения.

Я очень надеюсь, что несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, всё-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности, — сказал президент России.

По словам Путина, торгово-экономические связи по объёмам пока являются скромными, но всё-таки развиваются успешно. Так, товарооборот между странами за первые семь месяцев текущего года вырос на 50%, несмотря на пандемию коронавируса.

Путин добавил, что у РФ и Израиля есть проблемные моменты, но также имеются точки соприкосновения и возможности для взаимодействия, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. Он предложил израильскому премьеру обсудить ситуацию в регионе. Путин отметил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы восстановить сирийскую государственность. Беннет рассказал Путину, что хочет обсудить с ним развитие сотрудничества в области экономики, технологий, культуры и туризма.

Ранее Беннет поздравил Путина с 30-летием восстановления дипломатических отношений между государствами. По его мнению, за этот период странам удалось установить тесные двусторонние отношения.