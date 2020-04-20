Путин рассказал об итальянской помощи России в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0effa6bc-8310-11ea-b070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудничество России с другими государствами в борьбе с коронавирусом носит взаимовыгодный характер и не является «игрой в одни ворота».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт «Интерфакс». Российский лидер привёл в пример Италию, куда Россия направляла специалистов и медтехнику. Путин рассказал, что Москва закупает у Рима датчики давления, без которых невозможно производить аппараты ИВЛ.

Путин пообещал, что международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса «продолжится по всем направлениям»,

Как сообщал NEWS.ru, российский президент на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране рассказал о том, что США начнут поставки в РФ комплектующих для производства аппаратов ИВЛ.

В России на 20 апреля общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405 человек, 3446 заболевших выздоровели.