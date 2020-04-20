Путин рассказал об итальянской помощи России в борьбе с коронавирусом

Сотрудничество России с другими государствами в борьбе с коронавирусом носит взаимовыгодный характер и не является «игрой в одни ворота».
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин,
Путин пообещал, что международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса «продолжится по всем направлениям»,
Как сообщал NEWS.ru, российский президент на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране рассказал о том, что США начнут поставки в РФ комплектующих для производства аппаратов ИВЛ.
В России на 20 апреля общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405 человек, 3446 заболевших выздоровели.
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