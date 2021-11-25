Путин пообещал найти приемлемое для Сербии решение по цене на газ

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с сербским лидером Александром Вучичем заявил, что Россия постарается найти приемлемое для Сербии решение по цене на газ. По его словам, отношения двух стран развиваются по всем направлениям. Несмотря на пандемию коронавируса, Москва и Белград нарастят объём торговли, цитирует российского лидера РИА Новости.

Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но, во всяком случае, найдём такое решение, которое будет, безусловно, приемлемо для наших сербских друзей, — сказал Путин.

Он добавил, что в этом году рост товарооборота, несмотря на пандемию, уже превысил 20%. По мнению Путина, это означает, что обе страны преодолеют спад и нарастят объёмы товарооборота.

Также российский лидер подчеркнул, что в декабре ожидается визит в Москву премьер-министра Сербии Аны Брнабич. Путин отметил, что отношения двух государств по линии правительств развиваются и пожелал Вучичу успехов на президентских выборах весной 2022 года.

В свою очередь Вучич заявил, что отношения его страны с Россией находятся на самом высоком уровне в истории. Он выразил благодарность своему российскому коллегу за помощь и поддержку в развитии Сербии.

В настоящее время РФ является практически единственным поставщиком природного газа в Сербию. В последние годы страна получала более 2 млрд кубометров российского газа через Украину и Венгрию. Ранее Вучич выразил надежду на то, что в ходе предстоящей встречи Путиным ему удастся достичь понимания относительно цен на газ и договориться об увеличении объёма поставок для Белграда.