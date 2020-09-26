«Путин, помоги!»: политолог увидел двуличие в политике Пашиняна

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Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко увидел двуличие в политике, проводимой премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Его комментарий появился на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, которое произошло накануне.

Пашинян выключает из сетки свободного вещания российские телеканалы, ведет зачистку пророссийских сил, расставляет на ключевые позиции людей Сороса, а потом звонит в Кремль: «Путин, помоги!», — написал в Twitter Коротченко.

Давая комментарий NEWS.ru, Коротченко заявил, что если азербайджанская армия будет развивать наступление и добьётся успехов, то это будет означать крах политической карьеры Пашиняна и его неизбежную отставку.

Затяжной конфликт в Нагорном Карабахе разгорается на национальной почве. В советское время эта территория с превалирующим армянским населением в качестве автономной области вошла в состав Азербайджана. К концу 80-х азербайджанское население увеличилось с 6% до 23%. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости. В итоге регион на несколько лет охватила война. Соглашение о прекращении огня было подписано только в 1994 году, под контролем непризнанной НКР осталась большая часть территории бывшей автономии. Сейчас население региона практически целиком состоит из армян.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

С 27 сентября вдоль линии соприкосновения и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Это констатирует российский МИД и призывает Ереван и Баку немедленно прекратить огонь. Накануне Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим, писал NEWS.ru.