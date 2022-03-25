Путин назвал дату переговоров с Пашиняном

Президент России Владимир Путин заявил, что 25 марта проведёт телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом российский лидер заявил на встрече с лауреатами премий президента в области культуры и искусства, обращаясь к одному из участников встречи Георгию Исаакяну.

Ваши добрые слова о Ереване у меня будет возможность передать премьер-министру Армении (Николу Пашиняну. — NEWS.ru), с которым у нас предстоит телефонный разговор сегодня, — сказал Путин.

Ранее в Минобороны Армении заявили о напряжённой ситуации в Карабахе. В Ереване выразили надежду на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, а военные отойдут на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

В МИД Азербайджана ответили, что Армения использует ситуацию в Карабахе как инструмент политических манипуляций и занимается дезинформацией. В ведомстве подчеркнули, что в регионе проводится уточнение позиций и мест дислокации военных, поэтому оснований для истерии нет. Баку призвал Ереван к полному выполнению подписанных трёхсторонних заявлений, что является единственным способом обеспечения мира и стабильности в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.