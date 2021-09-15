Путин обсудил торгово-экономическое сотрудничество с лидером Вьетнама

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с вьетнамским лидером Нгуен Суан Фуком. Главы государств обсудили несколько перспективных тем сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин и Суан Фук также затронули ход реализации Соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Кроме того, главы государств упомянули вопросы взаимодействия двух стран по линии диалога Россия —АСЕАН.

Суан Фук поблагодарил РФ за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства препарата «Спутник V» во Вьетнаме.

Ранее Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В беседе два лидера обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане и перспективы развития положения в регионе. Кроме того, главы государств затронули и вопросы двусторонних отношений.