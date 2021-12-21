Путин и Макрон обсудили вопросы укрепления безопасности в Европе

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Российский лидер поздравил президента Франции с днём рождения. Кроме того, стороны обсудили проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и мерах по обеспечению стабильности в Европейском регионе, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, — говорится в сообщении.

Путин проинформировал Макрона о работе российских дипломатов по этой теме.

Главы государств также обсудили внутриукраинский конфликт, развернувшийся после того, как ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. Президент РФ подчеркнул, что провести новую встречу в «нормандском формате» можно будет только в том случае, если Киев начнёт предпринимать шаги по реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Также стороны обменялись мнениями по урегулированию карабахского конфликта.

При обмене мнениями по нагорнокарабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни <...>. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно, — говорится в сообщении.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. В них Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.