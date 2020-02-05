https://static.news.ru/photo/ab29a140-4810-11ea-921e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин считает, что рост угроз терроризма и экстремизма, а также разрушение системы контроля над вооружениями приближает человечество к «опасной черте».

К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика, — заявил российский лидер во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Путин рассказал, что Москва намерена координировать Астанинский процесс урегулирования ситуации в Сирии, взаимодействовать с Ираном по вопросам борьбы с международным терроризмом, а также пытаться сохранить совместный план действий по ядерной программе Ирана, сообщает «Звезда».

Глава российского государства отметил, что после завершения Второй мировой войны в Уставе ООН были закреплены положения о свободе, идеалах мира и справедливости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия выступает за суверенитет Ирака. Он подчеркнул, что стабилизация в этой стране должна решаться в рамках национального диалога с учётом интересов всех граждан Ирака. Об этом писал NEWS.ru.