Пушков объяснил, почему Украина без России «жить не может»

https://static.news.ru/photo/e9ea1692-ff6a-11e9-9f2e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о невозможности существования Украины без России. Так он отреагировал на заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона про «уязвимый перед вторжением России Киев».

Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре фэнтези, — сыронизировал член Совфеда в своём Telegram-канале.

По его мнению, данная тема не стихает, поскольку без России «теряется смысл существования Украины», ведь у этой страны нет «другого места в мире, как относительно России».

При этом Украина нужна России как дружественное государство или хотя бы не враждебное. А Россия для Украины просто нужна, считает Пушков.

Без России она пропадёт. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы от России? Подо что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО? — задаётся вопросом сенатор.

Он уверен, что именно Россия и «фантазии о её намерениях» придают смысл существованию нынешней Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков назвал Украину «паразитическим государством» с «протянутой рукой». Так он прокомментировал новую идею украинских властей о том, что Москва должна выплатить долг Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство, считает российский политик.