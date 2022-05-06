Пушилин: девять пленных украинских моряков вернулись в Херсон

Денис Пушилин / Фото vk.com/dnr_online

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что девять украинских моряков, пленённых бойцами ВСУ в Мариуполе, вернулись в Херсон. В собственном Telegram-канале он уточнил, что моряков, которых 8 апреля освободили военные Донецкой Народной Республики, передали семьям на площади Свободы в Херсоне. Пушилин добавил, что на мероприятии также присутствовал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

На площади Свободы в Херсоне совместно с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком семьям передали моряков, которые были освобождены бойцами ДНР и РФ 8 апреля. Их в мариупольском порту удерживали в заложниках украинские неонацисты, — написал Пушилин.

Пушилин напомнил, что после успешно завершённой операции по освобождению пленных более 100 моряков эвакуировали с разных судов. Большая часть из них была отправлена в Россию, Турцию и Болгарию.

Сегодня девять человек привезли к родным в Херсон. Они вначале не хотели возвращаться на Украину, но когда узнали, что Херсон освобождён, были рады вернуться домой, — заявил Пушилин.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила об эвакуации с Украины 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд». Экипаж насильно удерживался силами ВСУ в порту Мариуполя с 24 февраля. Для решения ситуации Москалькова обращалась к Минобороны и МИД России, а также к украинским властям.