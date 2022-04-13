«Идут массовые репрессии»: депутат Чепа об украинском списке предателей

Сегодняшнее киевское руководство продолжает оголтелую политику под руководством США, направленную на подавление всего, что сближает российский и украинский народ, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на странице в Facebook (деятельность в России запрещена) опубликовал реестр государственных предателей Украины, куда попали 103 человека. В списке находятся политики и журналисты, среди которых бывший премьер-министр страны Николай Азаров и журналист Кирилл Вышинский.
Чепа считает, что находящиеся у власти в Киеве нацисты подавляют любое, по их мнению, инакомыслие, поэтому составляются списки якобы предателей.
Любой здравомыслящий голос сегодня подавляется. Любое противодействие уничтожается. Нацисты убивают всех, кто не выполняют их требования. Люди, даже те беженцы, которые бежали с Украины, это около миллиона человек, которые находятся в России, боятся давать показания против нацистов. Они боятся репрессий своих родственников, оставшихся на территории Украины. И это массово. Поэтому составляются такие расстрельные списки и идут массовые репрессии, подавляют любое киевское инакомыслие, — объяснил Чепа.
Накануне лишённый мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что задержание лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука было необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. По его мнению, политик мог находиться в плену у СБУ всё это время.