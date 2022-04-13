«Идут массовые репрессии»: депутат Чепа об украинском списке предателей

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Белорусские власти могут рассмотреть вопрос введения безвизового въезда для граждан сопредельных стран Евросоюза, об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики. Отмечается, что после отмены коронавирусных ограничений, поток иностранцев в Белоруссию возрос на 30%. Большую часть проследовавших в республику составили граждане Латвии и Литвы.

В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси,...