https://static.news.ru/photo/09c07a9c-d33d-11e9-99cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Участники протестных выступлений в Гонконге призывают Конгресс США принять закон о санкциях против официальных лиц КНР. Демонстранты обратились к Вашингтону оказать поддержку.

Многие из участников акций протеста призывали американских законодателей принять Закон о правах человека и демократии в Гонконге, который предусматривает введение санкций в отношении официальных лиц из Гонконга и Китая, причастных к нарушению основных прав человека, — пишет The Wall Street Journal .

В июне конгрессмен-республиканец Кристофер Смит представил на рассмотрение Палаты представителей Конгресса законопроект, в случае принятия которого в отношении уличённых в нарушении прав человека официальных лиц Пекина и Гонконга могут быть применены замораживание активов в США и запрет на выдачу американских виз.

Как писал News.ru, 8 сентября участники антиправительственных демонстраций в Гонконге обратились к президенту США Дональду Трампу. Люди проводили акцию около генерального консульства Соединённых Штатов, держа в руках американские флаги, а также транспаранты «Президент Трамп, защити нас!» и «Даёшь демократию в Гонконге!».