Прославившийся белорусский ОМОНовец рассказал о событиях в Минске

https://static.news.ru/photo/0c54dcd6-e65a-11ea-b97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Ставший мемом белорусский ОМОНовец рассказал, что большинство протестующих в Минске были «под наркотическим опьянением». Сотрудник силового ведомства «прославился» после фото, где он стоит с распростёртыми руками над лежащим на земле полуголым человеком.

Силовик рассказала, что им поступили команда прекращать творившиеся на улице безобразия, так как люди «начали подогреваться» алкоголем, и большинство из них были подростки в возрасте 14-16 лет. «Наиболее буйные» разукрашивали дома и громили остановки, приводит слова ОМОНовца радиостанция «Говорит Москва».

Что касается фото, оно действительно было сделано в момент, когда одному из протестующих стало плохо.

У нас был один задержанный, у него было алкогольное опьянение и очень сильное наркотическое опьянение. Нам просто потом передали, сказали: слава богу, что вы нашли нас, медиков, потому что могла бы быть беда. Парень был у нас, и ему стало очень плохо, — рассказал сотрудник силового ведомства, добавив, что именно он дал команду доставить потерпевшего в скорую, так как «жизнь и здоровье человека — превыше всего».

Но, по словам ОМОНовца, народ его неправильно понял, когда он стал оказывать парню помощь. Люди стали требовать, чтобы силовик отпустил протестующего, который якобы сам свалился на землю и не собирался вставать. Никто парня не бил, утверждает ОМОНовец, медики поставили ему капельницу прямо на месте происшествия.

Если же этому участнику митинга и «прилетело», поясняет силовик, то случилось это у Дворца спорта, где митингующие «напрыгивали» на щиты. После этого его забрали в спецтранспорт, где задержанному «поплохело». Что касается применения силы, то она, считает ОМОНовец, вполне оправдана: «с пылу, с жару» силовики многое могут совершить неправильно, но констатируется прессой не вся ситуация, а только конечный результат, когда человека, например, поставили на колени и толкнули.

Если же люди не согласны с политикой Лукашенко, то они должны вести с властью «конструктивный диалог», считает сотрудник ведомства, а не «громить города».

Известно, что во время акций протестов в Белоруссии погибли три человека. ОМОН открывал огонь на поражение по протестующим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство обороны Белоруссии сообщило, что отдельные воинские части страны переведут в высшую степень боевой готовности. Это произойдёт в ходе третьего этапа комплексной проверки армии государства.