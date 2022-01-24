Просчёт США: Катару невыгодна газовая война с Россией

Катар вряд ли станет альтернативным поставщиком газа в Европу в случае вооружённого конфликта на Украине и дефицита энергоресурсов. Об этом NEWS.ru заявил дипломатический источник в эмирате, комментируя инициативу администрации президента Джо Байдена привлечь Доху для того, чтобы компенсировать возможное прекращение транзита. Тем не менее Белый дом, по-видимому, предпринимает более глобальные шаги, просчитывая энергетическое противостояние с Кремлём: соответствующие переговоры ведутся с разными игроками Ближнего Востока и Северной Африки.
Согласно источнику, Доха вряд ли захочет за счёт потенциальных газовых поставок в ЕС злить Россию или «любую другую страну, в настоящее время участвующую в этом сложном уравнении», даже если речь идёт о запросе США. Однако в то же время он обратил внимание на то, что эмират вполне способен покрыть потребности части европейского рынка, особенно если учесть катарские инвестиции в порты, которые дают возможность осуществлять поставки сырья как в Польшу, так и в Великобританию.
Таким образом собеседник NEWS.ru прокомментировал
В Белом доме рассчитывают, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в ближайшее время согласится посетить Вашингтон для того, чтобы переговорить с Байденом о проблемах снабжения Европы.
Впрочем, интерес США не ограничивается катарцами. Источники канала CNN
Альтернатива России
По данным CNN, американские официальные лица полагают, что конфронтация вокруг Украины негативно отразится на всей мировой экономике.
Война окажет серьёзное влияние на нефтяные цены и усугубит инфляцию, — отметил один из неназванных собеседников канала.
В связи с этим Вашингтон пытается найти механизмы, которые бы компенсировали возможный урон. Замена российского газа может оказаться лишь частью более широкой инициативы.
Страны евросообщества в сумме потребляют примерно 350–400 млрд куб. м газа в год. Свыше 40% поставок голубого топлива на этот рынок
Российские производители
Большая же часть катарского газа переправляется в Азию. На европейский рынок приходится только 5% поставок из эмирата. Тем не менее в последние годы аналитики
Сама государственная компания Quatar Petroleum не раз
Общий подход Катара
Комментируя NEWS.ru планы администрации президента США, политолог, доцент НИУ ВШЭ Леонид Исаев заметил, что между Россией и Катаром налажены довольно сбалансированные отношения, однако это совсем не означает отсутствие интереса у игроков к переделу рынка: между дипломатией и соблюдением деловых интересов есть разница.
Это (поставки катарского газа в ЕС. – NEWS.ru) с политикой никак не увязано. Здесь речь о прагматизме. Это возможность выйти на другой рынок, даже тот, который занят другой стороной. Не исключено, что наши производители поступили бы так же, и катарцы прекрасно это осознают.
В то же время эксперт выразил сомнение в том, что возможное участие Дохи в американской схеме существенным образом отразится на российско-катарских отношениях.
В разговоре с NEWS.ru доцент Королевского колледжа в Лондоне и приглашённый доцент парижского Института политических исследований Дэвид Робертс, в свою очередь, обратил внимание на то, что власти Катара давно хотели занять одно из ключевых мест в рамках взаимодействия с такими государствами, как США, и взять на себя инициативу там, где другие ближневосточные союзники Вашингтона этого сделать не смогли.
Так что в целом такая помощь США и Евросоюзу вполне соответствовала бы общему подходу Катара. Однако в равной степени он не хотел бы чрезмерно противодействовать России.
Аналитик в то же время добавил, что у эмирата нет бесконечных объёмов СПГ для того, чтобы расширять предложение: Доха обладает уже устоявшимся кругом покупателей в Восточной Азии.