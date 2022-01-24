Просчёт США: Катару невыгодна газовая война с Россией

Катар вряд ли станет альтернативным поставщиком газа в Европу в случае вооружённого конфликта на Украине и дефицита энергоресурсов. Об этом NEWS.ru заявил дипломатический источник в эмирате, комментируя инициативу администрации президента Джо Байдена привлечь Доху для того, чтобы компенсировать возможное прекращение транзита. Тем не менее Белый дом, по-видимому, предпринимает более глобальные шаги, просчитывая энергетическое противостояние с Кремлём: соответствующие переговоры ведутся с разными игроками Ближнего Востока и Северной Африки.

Согласно источнику, Доха вряд ли захочет за счёт потенциальных газовых поставок в ЕС злить Россию или «любую другую страну, в настоящее время участвующую в этом сложном уравнении», даже если речь идёт о запросе США. Однако в то же время он обратил внимание на то, что эмират вполне способен покрыть потребности части европейского рынка, особенно если учесть катарские инвестиции в порты, которые дают возможность осуществлять поставки сырья как в Польшу, так и в Великобританию.

Таким образом собеседник NEWS.ru прокомментировал появление в западных СМИ сообщений, согласно которым США хотят привлечь Катар к энергопоставкам в страны ЕС в случае, если потенциальный вооружённый конфликт на украинской арене приведёт к газовому дефициту в регионе. Разработкой соответствующего плана в течение последних шести - восьми недель занимается Госдепартамент при непосредственном участии Амоса Хохштейна, старшего советника по глобальной энергетической безопасности в дипломатическом ведомстве.

В Белом доме рассчитывают, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в ближайшее время согласится посетить Вашингтон для того, чтобы переговорить с Байденом о проблемах снабжения Европы.

Впрочем, интерес США не ограничивается катарцами. Источники канала CNN уверяют , что вопрос об альтернативных поставках углеводородов в ЕС администрация Байдена обсуждает с рядом стран и компаний на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Азии.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Альтернатива России

По данным CNN, американские официальные лица полагают, что конфронтация вокруг Украины негативно отразится на всей мировой экономике.

Война окажет серьёзное влияние на нефтяные цены и усугубит инфляцию, — отметил один из неназванных собеседников канала.

В связи с этим Вашингтон пытается найти механизмы, которые бы компенсировали возможный урон. Замена российского газа может оказаться лишь частью более широкой инициативы.

Страны евросообщества в сумме потребляют примерно 350–400 млрд куб. м газа в год. Свыше 40% поставок голубого топлива на этот рынок обеспечивает российская сторона. Большая часть проходит через украинскую территорию. В последнее время этот факт подогревает на Западе опасения, что Кремль может перекрыть транзит — в целях давления.

Российские производители информировали , что по итогам 2020 года направили в страны ЕС около 175 млрд куб. м газа. Причём 78% поставок пришлись на западноевропейские государства, 22% — на центральные страны.

Большая же часть катарского газа переправляется в Азию. На европейский рынок приходится только 5% поставок из эмирата. Тем не менее в последние годы аналитики не исключали , что Доха захочет вернуться к лидирующим позициям в вопросе энергообеспечения ЕС.

Сама государственная компания Quatar Petroleum не раз отмечала , что планирует существенно увеличить производство СПГ — на 64% к 2027 году. Возможно, внимание американских стратегов привлекли именно перспективы наращивания.

Общий подход Катара

Комментируя NEWS.ru планы администрации президента США, политолог, доцент НИУ ВШЭ Леонид Исаев заметил, что между Россией и Катаром налажены довольно сбалансированные отношения, однако это совсем не означает отсутствие интереса у игроков к переделу рынка: между дипломатией и соблюдением деловых интересов есть разница.

Это (поставки катарского газа в ЕС. – NEWS.ru) с политикой никак не увязано. Здесь речь о прагматизме. Это возможность выйти на другой рынок, даже тот, который занят другой стороной. Не исключено, что наши производители поступили бы так же, и катарцы прекрасно это осознают. Леонид Исаев политолог, доцент НИУ ВШЭ политолог, доцент НИУ ВШЭ

В то же время эксперт выразил сомнение в том, что возможное участие Дохи в американской схеме существенным образом отразится на российско-катарских отношениях.

В разговоре с NEWS.ru доцент Королевского колледжа в Лондоне и приглашённый доцент парижского Института политических исследований Дэвид Робертс, в свою очередь, обратил внимание на то, что власти Катара давно хотели занять одно из ключевых мест в рамках взаимодействия с такими государствами, как США, и взять на себя инициативу там, где другие ближневосточные союзники Вашингтона этого сделать не смогли.

Так что в целом такая помощь США и Евросоюзу вполне соответствовала бы общему подходу Катара. Однако в равной степени он не хотел бы чрезмерно противодействовать России. Дэвид Робертс доцент Королевского колледжа в Лондоне, приглашённый доцент парижского Института политических исследований доцент Королевского колледжа в Лондоне, приглашённый доцент парижского Института политических исследований

Аналитик в то же время добавил, что у эмирата нет бесконечных объёмов СПГ для того, чтобы расширять предложение: Доха обладает уже устоявшимся кругом покупателей в Восточной Азии.