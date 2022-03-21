«Пропагандистское враньё»: в МО оценили данные Киева о российских потерях

Распространяемые украинской стороной данные о потерях российских войск в ходе спецоперации являются пропагандистским враньём, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Таким образом он ответил на заявление советника президента Украины Михаила Подоляка о «реальных потерях» российской армии, сообщает РИА Новости.

Все распространяемые господином Подоляком якобы «реальные данные» о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньём, — цитирует агентство Конашенкова.

Генерал добавил, что никому не рекомендует вводить общественность в заблуждение относительно возможностей и профессионализма ВС России.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По данным Минобороны России от 2 марта, погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. С тех пор ведомство не предоставляло информации о потерях среди российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что сообщения украинской стороны о задействовании солдат-срочников и курсантов, а также о «неисчислимых потерях» российских военных являются целенаправленной дезинформацией.

Президент Владимир Путин распорядился выплатить семьям погибших военных пособия и единовременные выплаты в размере 7,4 млн. рублей. Также каждая семья получит допвыплату в 5 млн рублей.