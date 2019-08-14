https://static.news.ru/photo/2dadd464-be6f-11e9-834b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Строительство приёмного терминала для морской части газопровода «Турецкий поток» завершено на 95% от общего объёма работ. Его возводят недалеко от населённого пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части страны.

Весь комплекс мероприятий идёт в соответствии с графиком, передаёт ТАСС со ссылкой на оператора проекта South Stream Transport B.V. Начать транспортировку газа планируется до конца 2019 года.

В компании отмечают, что на этапе эксплуатации терминала перед поступлением топлива в газотранспортную систему Турции будут осуществляться замеры объёма получаемого газа, его температуры, давления и состава.

Ранее News.ru писал, что сейчас обе нитки «Турецкого потока» находятся под азотом и ожидают поступления природного газа.