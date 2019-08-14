Строительство приёмного терминала для морской части газопровода «Турецкий поток» завершено на 95% от общего объёма работ. Его возводят недалеко от населённого пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части страны.
Весь комплекс мероприятий идёт в соответствии с графиком, передаёт
В компании отмечают, что на этапе эксплуатации терминала перед поступлением топлива в газотранспортную систему Турции будут осуществляться замеры объёма получаемого газа, его температуры, давления и состава.
Ранее News.ru писал, что сейчас обе нитки «Турецкого потока» находятся под азотом и ожидают поступления природного газа.