«Привлечь Украину к ответственности»: Трюдо допустил фатальную ошибку Трюдо оговорился, призвав привлечь Украину к ответственности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции стран Группы семи в Италии оговорился, заявив, что страны Запада «привлекут Украину к ответственности». Как отмечает РИА Новости, глава канадского правительства, отвечая на вопрос журналистов, попросил у всех прощения и сразу же исправился.

Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности... простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности, — сказал он.

Рекордсменом по неловким оговоркам считается президент США Джо Байден. В апреле во время выступления на конференции строительных профсоюзов в Вашингтоне он прочел с телесуфлера техническую подсказку вместе с основным текстом речи. В итоге он ошибся, спутал слова, а в конце предложил гражданам выбрать одно из двух — свободу или демократию.

Еще одна неловкая ситуация случилась с Байденом в феврале. Он поведал историю о том, что в 2021 году беседовал с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Предположительно, член Демократической партии мог перепутать покойного немецкого политика с Ангелой Меркель, которая на тот момент занимала пост федерального канцлера.

До этого глава Белого дома на встрече с избирателями рассказал, что недавно разговаривал с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Вероятно, он имел в виду действующего французского лидера Эммануэля Макрона.