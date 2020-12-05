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Привитый от коронавируса индийский министр заразился COVID-19

12:33, 05 декабря 2020 31
Анил Видж Анил Видж Фото: twitter.com/anilvijminister

Глава министерств здравоохранения и внутренних дел индийского штата Харьяна Анил Видж заразился коронавирусом после того, как привился от этой инфекции вакциной Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.

У меня положительный тест на коронавирус. Госпитализирован в гражданскую больницу Амбала-Кантт. Всем, кто контактировал со мной, нужно пройти тестирование, — написал в Twitter политик.

В Bharat Biotech отметили, что препарат начинает действовать после введения двух его компонентов с интервалом в 28 дней. Эффективность вакцины определяется спустя две недели после получения второй дозы.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что снижение уровня антител через 2-3 месяца после вакцинации от коронавируса является нормальным явлением. Их повторный синтез будет обеспечен сформированным клеточным иммунитетом в ответ на вирус. Такой показатель не свидетельствует о том, что организм перестал быть защищённым от коронавируса.

Также эксперт сообщил, что после введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, а у кого-то — совсем маленькое количество. Например, у граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо. Гинцбург добавил, что антитела также хуже вырабатываются у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки. Также выработке антител не способствуют постоянный стресс или сильные стрессовые потрясения, писал NEWS.ru.

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