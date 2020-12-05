Привитый от коронавируса индийский министр заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/cf2aeea8-36e1-11eb-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Анил Видж Фото: twitter.com/anilvijminister

Глава министерств здравоохранения и внутренних дел индийского штата Харьяна Анил Видж заразился коронавирусом после того, как привился от этой инфекции вакциной Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.

У меня положительный тест на коронавирус. Госпитализирован в гражданскую больницу Амбала-Кантт. Всем, кто контактировал со мной, нужно пройти тестирование, — написал в Twitter политик.

I have been tested Corona positive. I am admitted in Civil Hospital Ambala Cantt. All those who have come in close contact to me are advised to get themselves tested for corona. — ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) December 5, 2020

В Bharat Biotech отметили, что препарат начинает действовать после введения двух его компонентов с интервалом в 28 дней. Эффективность вакцины определяется спустя две недели после получения второй дозы.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что снижение уровня антител через 2-3 месяца после вакцинации от коронавируса является нормальным явлением. Их повторный синтез будет обеспечен сформированным клеточным иммунитетом в ответ на вирус. Такой показатель не свидетельствует о том, что организм перестал быть защищённым от коронавируса.

Также эксперт сообщил, что после введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, а у кого-то — совсем маленькое количество. Например, у граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо. Гинцбург добавил, что антитела также хуже вырабатываются у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки. Также выработке антител не способствуют постоянный стресс или сильные стрессовые потрясения, писал NEWS.ru.