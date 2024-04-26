Прилетевшую из РФ главу Гагаузии подвергли проверкам в аэропорту Кишинева Главу Гагаузии Гуцул проверяли в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила ТАСС, что ее подвергли проверкам после возвращения из Москвы в составе делегации. Кроме того, правоохранители задерживают в аэропорту ее советников, поэтому политик вызвала адвокатов.

Власти делают все, чтобы как-то попытаться нас унизить — около часа меня держали в аэропорту, досматривая вещи. Сначала хотели допросить, но до этого не дошло, решили отпустить. Сейчас там находятся мои коллеги, члены исполкома, которые прибыли вместе со мной из Москвы, на них хотят составить протокол, — сказала Гуцул.

Гуцул также призвала глав МВД Адриана Эфроса и Генерального инспектората полиции Виорела Чернауцану подать в отставку из-за провокации в аэропорту в связи с ее прибытием из Москвы. Они не должны были допускать такого отношения к своим гражданам, полагает она.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов объявили эвакуацию из аэропорта Кишинева, куда прибыл самолет из России с Гуцул на борту. По предварительным данным, в здании обнаружили подозрительный пакет.

21 апреля в Москве открылся съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза. Они также выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу. В частности, в мероприятии приняла участие глава Гагаузской автономии Молдавии.