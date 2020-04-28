Президента Бразилии проверят на вмешательство в работу полиции

https://static.news.ru/photo/37b4ba10-8915-11ea-b77b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Filipe Bispo/Global Look Press

Судья Верховного федерального суда Бразилии Селсу Ди Мелу разрешил провести расследование в отношении действий главы государства Жаира Болсонару. Бывший министр юстиции Сержиу Моро обвинил президента в попытке вмешательства в работу федеральной полиции по политическим мотивам.

На проведение расследования Ди Мелу дал правоохранителям 60 дней. Моро, ушедший в отставку 24 апреля, заявил, что Болсонару заставил его сменить начальника федеральной полиции. Экс-глава Минюста также сообщил о попытках политика повлиять на ход расследований, фигурантами которых были члены его семьи. По словам Моро, президент запрашивал материалы разведки, передаёт Reuters.

Болсонару назвал обвинения необоснованными. Станут ли они официальными, решит прокурор по результатам полицейского расследования.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Бразилии на фоне распространения коронавирусной инфекции по территории страны уволил главу федеральной полиции Маурисио Валейсо.