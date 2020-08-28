Президент Южной Осетии отправил правительство страны в отставку

https://static.news.ru/photo/f34ceb50-e9f3-11ea-8ed4-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Бибилов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава частично признанной Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку всё правительство страны.

Также он принял отставку председателя правительства Эрика Пухаева. Его обязанности временно будет исполнять заместитель премьера Геннадий Бекоев. Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.

Как писал NEWS.ru, Пухаев принял решение об отставке из-за протестов.

В пятницу, 28 августа, в центре столицы Южной Осетии Цхинвала собрались несколько сотен человек на фоне распространения информации о смерти местного жителя, которого накануне задержали по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Протестующие потребовали отставки правительства.