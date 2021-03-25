Джо Байден назвал главу КНР «умным парнем» и сравнил с Путиным

https://static.news.ru/photo/bbc4c11a-8e19-11eb-a56b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Глава США Джо Байден сравнил лидера КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик своими наблюдениями поделился во время пресс-конференции 25 марта. Байден заявил, что по некоторым подсчётам, чаще общался с представителем Пекина, чем другие руководители государств. По его словам, Си Цзиньпин «прямолинейный и очень умный парень».

Он (Си Цзиньпин. — NEWS.ru) один из тех парней, которые, подобно Путину, верят, что автократия способна на то, на что не способна демократия в постоянно усложняющемся мире. <...> Мы разъяснили друг другу несколько вещей. Я вновь разъяснил ему, что <...> мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жёсткая-жёсткая конкуренция, — цитирует Байдена официальный YouTube-канал Белого дома.

Американский лидер также поделился с Си Цзиньпином намерением США настаивать на выполнении Пекином пунктов международного права и требовать честного состязания. Байден пообещал, что Вашингтон повысит конкурентоспособность, инвестируя деньги в научные исследования и укрепляя союзнические отношения с другими государствами.

Первый телефонный разговор с Си Цзиньпином Байден провёл в качестве президента США в феврале 2021-го. Стороны обменялись мнениями о борьбе с пандемией COVID-19 и о проблемах глобальной безопасности в области здравоохранения и распространения оружия. Комментируя ситуацию в РФ, Байден во время пресс-конференции отметил, что Москва перешла от коммунизма к автократии, где решения принимает один человек — руководитель страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден во время пресс-конференции воспользовался шпаргалками с описанием главных моментов политики и личностей присутствующих журналистов. Некоторые карточки, которые потребовались главе государства, удалось сфотографировать. Так, на одной из них перечислены тезисы для обсуждения и основная статистика, а другая содержит фото представителей прессы, которые приняли участие в мероприятии. Кроме того, рядом со снимками ряда репортёров был обведён номер.