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США

Байдену понадобились шпаргалки на первой пресс-конференции

08:19, 26 марта 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции воспользовался шпаргалками с описанием главных моментов политики и личностей присутствующих журналистов.

Некоторые карточки, которые потребовались главе государства, удалось сфотографировать. Так, на одной из них перечислены тезисы для обсуждения и основная статистика, а другая содержит фото представителей прессы, которые приняли участие в мероприятии. Кроме того, рядом со снимками ряда репортёров был обведён номер.

При этом Fox News отмечает, что такие карточки не являются «чем-то беспрецедентным».

Как писал NEWS.ru, ранее журналисты оценили первую пресс-конференцию американского президента. Они назвали её «плохо отрепетированным и скучным спектаклем». Байден ответил всего на десять вопросов и буквально сбежал от представителей СМИ, неожиданно прервав беседу. Мало того что состоялась первая пресс-конференция президента гораздо позже, чем у его предшественников. 

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