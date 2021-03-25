Байдену понадобились шпаргалки на первой пресс-конференции

https://static.news.ru/photo/f58fe0f8-8df3-11eb-b2d8-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции воспользовался шпаргалками с описанием главных моментов политики и личностей присутствующих журналистов.

Некоторые карточки, которые потребовались главе государства, удалось сфотографировать. Так, на одной из них перечислены тезисы для обсуждения и основная статистика, а другая содержит фото представителей прессы, которые приняли участие в мероприятии. Кроме того, рядом со снимками ряда репортёров был обведён номер.

При этом Fox News отмечает , что такие карточки не являются «чем-то беспрецедентным».

Как писал NEWS.ru, ранее журналисты оценили первую пресс-конференцию американского президента. Они назвали её «плохо отрепетированным и скучным спектаклем». Байден ответил всего на десять вопросов и буквально сбежал от представителей СМИ, неожиданно прервав беседу. Мало того что состоялась первая пресс-конференция президента гораздо позже, чем у его предшественников.