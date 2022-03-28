Президент Сербии предложил провести переговоры России и Украины в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич предложил провести переговоры РФ и Украины в Белграде. В интервью на телеканале «ТВ хэппи» он отметил, что Сербия хотела бы, чтобы «мир наступил как можно раньше», поэтому готова предоставить площадку для переговоров двух сторон.

Что касается нас, то мы бы хотели, чтобы мир наступил как можно раньше, это была бы лучшая новость на свете. Мы не вмешиваемся ни во что. Если кто-то думает, что Белград — хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его нашим украинским и нашим российским друзьям, — сказал сербский лидер.

Глава Сербии напомнил, что в Белграде ранее уже проходили переговоры по Украине, а также по Афганистану.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью сербским СМИ заявил, что Москва готова рассматривать разные локации для российско-украинских переговоров, не исключая Белграда.

Последние высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорят о продолжении и развитии конфликта, в связи чем стоит готовиться к длительной борьбе между странами, сказал накануне президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что Байден известен как очень осторожный человек, который хорошо готовится к публичным выступлениям, потому сказанные им слова неслучайны.