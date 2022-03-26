18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Вучич заявил, что слова Байдена о Путине говорят о развитии конфликта

12:44, 27 марта 2022
Вучич заявил, что слова Байдена о Путине говорят о развитии конфликта Александр Вучич Фото: MARKO DJOKOVIC/EPA/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Последние высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорят о продолжении и развитии конфликта, в связи чем стоит готовиться к длительной борьбе между странами, полагает президент Сербии Александр Вучич. По его словам, которые приводит издание N1, Байден известен как очень осторожный человек, который хорошо готовится к публичным выступлениям, потому сказанные им слова неслучайны.

В нашем первом разговоре с ним я понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно. <…> Последнее заявление было важнее любого другого, потому что мы должны готовиться к длительной борьбе, и это меня обеспокоило,сказал Вучич.

Байден в ходе своего визита в Польшу заявил, что Россия не стремится к денацификации Украины, а намеревается сместить текущего украинского президента Владимира Зеленского со своего поста. Также глава Белого дома назвал президента России Владимира Путина «мясником» и отметил, что он «не может оставаться у власти».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента Соединённых Штатов Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео