Президент Сальвадора ужесточил меры содержания в тюрьмах

https://static.news.ru/photo/47ba7ea0-8711-11ea-a26c-fa163e074e61_660.jpg Найиб Букеле Фото: Camilo Freedman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за участившихся случаев убийств в стране в тюрьмах Сальвадора ужесточили меры содержания и ввели круглосуточный комендантский час.

Как объявил президент республики Найиб Букеле, меры коснутся тюрем, где содержатся члены преступных группировок и их главари, пишет РИА Новости.

По данным местных СМИ, стало известно об убийстве за сутки 23 человек. В среднем общее число убийств по стране составляло два. По некоторым данным, приказы были отданы из тюрем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иранские власти временно освободили из тюрем более тысячи заключённых-иностранцев из-за угрозы распространения COVID-19. В общей сложности из тюрем на время пандемии вышли порядка 100 тысяч человек.