Президент Никарагуа поддержал признание ДНР и ЛНР

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что признание Москвой независимости Донецкой и Луганской Народных Республик создаёт условия для нахождения взаимопонимания в регионе. Это следует из того, что Россия старается обеспечить в Донбассе безопасность, отметил он в эфире телеканала Canal 4.

Этот шаг [признание независимости ДНР и ЛНР], который, дай бог, и он нацелен на это, создаст условия для взаимопонимания. То, чего просит Россия — это безопасность, — подчеркнул президент Никарагуа.

Он добавил, что безопасность в регионе могли обеспечить и действующие договорённости, но их не исполняли.

Ситуация могла бы быть гораздо более тяжёлой, — заключил Ортега.

Ранее стало известно, что новые санкции Запада, которые последуют за признание ЛНР и ДНР, Россию не запугают, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Страна готова к любому развитию событий, отметил он. Шеремет добавил, что страны Запада, выдававшие себя за оплот демократии, стали той стороной, которая поддерживает агрессию, терроризм и убийство мирных граждан. Это печально.