Президент Мексики посоветовал гражданам читать Толстого и Достоевского

Фото: Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор составил список книг, которые, по его мнению, должна читать молодежь. В Twitter (X) он опубликовал свои рекомендации, в которые вошли «Тарас Бульба» Николая Гоголя, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Война и мир», «Церковь и государство», «В чем моя вера?» и «Царство Божие внутри вас» Льва Толстого.

Для молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям ничто не сравнится с чтением хорошей книги, — написал Обрадор.

Также в его список вошли книги, посвященные истории стран Латинской Америки, среди которых произведение уругвайского писателя Эдуардо Галеано и книга лидера борьбы Кубы за независимость Хосе Марти «Наша Америка». Кроме прочего, президент посоветовал молодежи прочитать работу Владимира Ленина «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции».

Ранее сообщалось, что президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль встретился в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным после инаугурации и подарил ему книгу «Мимоходом» со своими философскими зарисовками. Он поздравил главу государства со вступлением в должность и преподнес подарок.