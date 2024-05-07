Путин получил в подарок новую философскую книгу Рошаль подарил Путину книгу со своими философскими зарисовками «Мимоходом»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным после инаугурации и подарил ему книгу «Мимоходом» со своими философскими зарисовками. Он поздравил российского лидера со вступлением в должность и преподнес подарок.

Пригодится, — ответил Путин.

На торжественную церемонию вступления в должность президента РФ, которая прошла 7 мая, было приглашено около 2600 гостей, среди них был и Леонид Рошаль. Проходя по залу, Путин пожал ему руку. Рошаль был доверенным лицом Путина во время президентской кампании.

Ранее патриарх Кирилл, обращаясь к Владимиру Путину после инаугурации, подчеркнул, что порой глава государства должен принимать «грозные решения». Он добавил, что зачастую это приводит к жертвам, но они никогда не осуждались ни церковью, ни народом, поскольку всегда принимались во благо государства и его граждан.

Патриарх также напомнил, что в истории запечатлено множество святых, в том числе и глав государств, которые мужественно защищали свой народ. В качестве примера он привел князя Александра Невского. Глава РПЦ также пожелал, чтобы конец века означал конец пребывания Путина во власти.