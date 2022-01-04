Президент Казахстана принял отставку правительства

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января. принял отставку правительства. При этом кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Соответствующий указ главы государства опубликовала его пресс-служба.

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, — говорится в указе.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов. Ранее, с 25 февраля 2019 года, правительство Казахстана возглавлял Аскар Мамин.

Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета.

Ранее портал Zakon.kz сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен в среду, 5 января, объявить об отставке правительства страны. Об этом сообщили источники СМИ.

Отставка правительства произошла на фоне протестов, развернувшихся в республике. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Во вторник, 4 января, митингующие устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате. Полиция применила против них светошумовые гранаты и вытеснила за пределы площади.

В результате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области страны с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года.