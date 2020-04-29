Президент Бразилии назначил друга семьи главой федеральной полиции

https://static.news.ru/photo/8493e3c0-5ef9-11e9-b5f8-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Myke Sena/imago-images.de/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару назначил на должность начальника федеральной полиции друга своей семьи. 48-летний Александр Рамаген с 2018 года был ответственным за безопасность политика после того, как тот подвергся нападению во время предвыборной кампании.

Рамаген присоединился к рядам федеральной полиции в 2005 году, из всех офицеров, привлечённых к руководству, он имеет наименьшее количество лет службы. С июля 2019 года мужчина руководил бразильским разведывательным управлением, отмечает Reuters.

Ранее Болсонару снял с должности главы полиции Маурисио Валейсо. После этого в отставку ушёл министр юстиции Сержиу Моро. Он обвинил главу государства в попытке вмешательства в работу правоохранителей по политическим мотивам. На эти заявления обратили внимание в Верховном суде, разрешив расследовать действия лидера Бразилии, писал NEWS.ru.