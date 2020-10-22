Президент Боливии пообещал укреплять связи с Россией и назвал Путина братом

https://static.news.ru/photo/8602b4fe-14ef-11eb-86dc-fa163e074e61_660.jpg Луис Арсе Фото: Ivan Perez/Global Look Press

Руководство Боливии намерено укреплять отношения с Россией ради благополучия граждан обоих государств. Об этом заявил Луис Арсе, избранный президент Боливии.

Арсе выиграл выборы, прошедшие 18 октября. Подсчёт 99% голосов показал, что его поддержало 55% избирателей. Основной его соперник — бывший президент страны Карлос Меса — признал поражение. В числе тех, кто поздравил Луиса Арсе с избранием, был и российский лидер Владимир Путин.

Мы благодарны за поздравление нашему брату, президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Благодарим также российского посла в Боливии Владимира Спринчана за визит. Мы будем укреплять отношения между нашими странами на благо народов, — написал Арсе в Twitter.

Agradecemos las felicitaciones del hermano Vladimir Putin, Presidente de la FederaciÃ³n de #Rusia , y la visita que hoy recibimos de su Embajador en #Bolivia , Vladimir Sprinchan. Fortaleceremos la relaciÃ³n entre nuestros paÃ­ses para beneficio de los pueblos. #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/5BS2hWNeGG — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 22, 2020

Выборы, состоявшиеся в минувшее воскресенье, были организованы после аннулирования результатов предыдущего голосования, состоявшегося 20 октября 2019 года. Тогда победителем стал действовавший президент Эво Моралес. Однако он был обвинён в фальсификации результатов голосования, в стране вспыхнули протесты. В итоге Моралес был вынужден подать в отставку и покинуть страну. До проведения новых выборов и.о. президента стала второй вице-спикер верхней палаты парламента Боливии Жанин Аньес.

Ранее Владимир Путин высказался о возможности баллотироваться на пост президента РФ по истечении его нынешнего срока в 2024 году. Как сообщал NEWS.ru, глава государства призвал повременить с обсуждением этого вопроса.