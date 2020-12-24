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Президент Аргентины поблагодарил Путина за «Спутник V»

21:47, 24 декабря 2020 58
Альберто Фернандес Альберто Фернандес Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за поставку созданной в центре имени Гамалеи вакцины «Спутник V».

Теперь у Аргентины есть вакцина против COVID-19. Наша искренняя благодарность президенту Владимиру Путину за вакцину <...> и ту позицию, которую они продемонстрировали по отношению к нашей стране, — написал Фернандес в Twitter.

Вакцинация от COVID-19 начнётся в этой южноамериканской стране уже на следующей неделе. В приоритетном порядке доступ к препарату получат медики, следом за ними прививки сделают пожилым людям, сотрудникам полиции и сферы безопасности, после чего начнётся массовая вакцинация населения. Ожидается, что к марту 2021 года в Аргентине получат прививки около 10 млн жителей страны.

В четверг самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса прибыл в Аргентину. Всего в южноамериканскую страну было передано 300 тысяч доз препарата, сообщал NEWS.ru.

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