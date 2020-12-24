Президент Аргентины поблагодарил Путина за «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/90bad2ea-4619-11eb-8f79-fa163e074e61_660.jpg Альберто Фернандес Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за поставку созданной в центре имени Гамалеи вакцины «Спутник V».

Теперь у Аргентины есть вакцина против COVID-19. Наша искренняя благодарность президенту Владимиру Путину за вакцину <...> и ту позицию, которую они продемонстрировали по отношению к нашей стране, — написал Фернандес в Twitter.

Argentina ya tiene vacuna contra el Covid-19. Nuestra sincera gratitud con @sputnikvaccine y con el presidente Vladimir Putin por el compromiso que han demostrado con nuestro paÃ­s.



Se abre un camino de esperanza, pero la pandemia aun no ha terminado. Debemos seguir cuidÃ¡ndonos. pic.twitter.com/M76AohCU99 — Alberto FernÃ¡ndez (@alferdez) December 24, 2020

Вакцинация от COVID-19 начнётся в этой южноамериканской стране уже на следующей неделе. В приоритетном порядке доступ к препарату получат медики, следом за ними прививки сделают пожилым людям, сотрудникам полиции и сферы безопасности, после чего начнётся массовая вакцинация населения. Ожидается, что к марту 2021 года в Аргентине получат прививки около 10 млн жителей страны.

В четверг самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса прибыл в Аргентину. Всего в южноамериканскую страну было передано 300 тысяч доз препарата, сообщал NEWS.ru.