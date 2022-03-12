Премьер Украины рассказал о запасах газа в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасы газа в стране составляют 9,5 миллиарда кубометров. При этом на всех объектах, не находящихся в зоне спецоперации РФ, продолжается добыча, отметил он в видеообращении, размещённом на сайте правительства.

Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. «Укргаздобыча» продолжает добычу газа, — рассказал премьер.

Шмыгаль добавил, что ТЭЦ на Украине теперь станут получать газ по льготной цене, что позволит экономить уголь. На территории страны в настоящее время работают четыре АЭС и все гидроэлектростанции.

Есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой, — подчеркнул чиновник.

Ранее стало известно, что Денис Шмыгаль заявил: в стране имеется запас основных продуктов питания на несколько месяцев. Также он рассказал о мерах поддержки со стороны правительства посевной кампании, которая должна скоро начаться. Шмыгаль отметил, что в стране запрещён либо ограничен экспорт «критически важных» для продовольственной безопасности страны товаров.