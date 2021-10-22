Премьер-министр Молдавии оценила переговоры с Россией о поставках газа

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица оценила переговоры с Россией по поставкам газа. По её словам, позиция Кишинёва заключается в том, что долг за топливо не должен быть частью дискуссии о контракте с «Газпромом». Об этом пишет РИА Новости.

Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаём. Мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте, — сказала она.

Компания «Молдовагаз» в октябре сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей попросили сократить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом газа.

Ранее сообщалось, что представители «Газпрома» и молдавских властей не смогли добиться успехов на переговорах у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.