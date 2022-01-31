Предвыборную кампанию Ле Пен отравил новичок

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен столкнулась с восстанием в собственных рядах за считанные месяцы до начала президентских выборов. Её партия Национальное объединение переживает заметный отток функционеров. Перебежчики уходят к скандально известному кандидату Эрику Земмуру, который не имеет политического опыта, однако обладает смелостью делать парадоксальные популистские высказывания, которые приносят ему популярность. Дезертирство затронуло и семью Ле Пен.

Экс-депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль, которая приходится племянницей известному ультраправому политику Марин Ле Пен, создала интригу вокруг того, кого собирается поддержать на президентских выборах, запланированных на апрель. Во Франции обсуждают её громкие высказывания, сделанные в разговоре с изданием Parisien. Марешаль заявила, что всё ещё пытается определиться с предпочтениями, однако допустила, что может отдать свой голос популисту Эрику Земмуру — звезде местных политических ток-шоу, который за свои острые популистские высказывания получил прозвище Французский Дональд Трамп.

Решение ещё не принято, — отметила Марион. — Если я поддержу Эрика, это будет не просто для того, чтобы высунуть голову и поздороваться.

Тем не менее её слова сочли признаком уже принятого решения выступить против своей влиятельной родственницы. Тем более что некоторое время назад Марион уже отметилась одобрительными заявлениями в адрес Земмура. В конце прошлого года политик, которая некогда представляла в парламенте партию Ле Пен, заметила , что кампания ультраправого полемиста оказала позитивное влияние на подготовку к выборам. По её словам, Земмур не ограничился избитой темой борьбы с коронавирусом, а заставил обсуждать насущные проблемы — в сферах безопасности и миграции. Именно это то поле, на котором можно было бы нанести удар действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону, допустила Марешаль.

Эрик Земмур Laurent Coust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семейное дело

Последние заявления со стороны племянницы Ле Пен приняла на свой счёт.

У меня особые отношения с Марион, потому что я воспитывала её вместе со своей сестрой в течение первых нескольких лет её жизни, так что, очевидно, это жестоко и тяжело для меня, — призналась политик в телеэфире.

В то же время лидер французских ультраправых выразила непонимание по поводу того, что может стоять за подобным решением с политической точки зрения.

Я действительно не ожидала этого. Она [Марешаль] указывала на то, что поддержит того кандидата, который лучше всего подходит для второго тура [президентских выборов]. Несомненно, сегодня я в лучшем положении, чем Эрик Земмур, — выразила уверенность Ле Пен.

Раскол в её династии нарастал более десяти лет. После того как Ле Пен увеличила влияние в партии «Национальный фронт» (позже переименована в Национальное объединение), она поссорилась со своим отцом Жаном-Мари Ле Пеном — основателем политической организации. Это в итоге привело к его изгнанию и лишению партбилета.

Нынешняя ситуация усугубляется оттоком функционеров, который уже происходит в лагере лидера ультраправых. К Земмуру решил присоединиться глава делегации Национального объединения в Европарламенте Жером Ривьер. Помимо него, в команду Французского Трампа решил переметнуться ещё один важный активист Дамьен Рьё.

«Нечестные методы»

Тенденция породила конспирологические версии. Возглавляющий Национальное объединение на время президентской кампании Жордан Барделла обвинил Земмура и его соратников в неспортивном поведении.

У них определённые методы, — пояснил он. — Они звонят депутатам, обещают деньги, выдвижения на должности на выборах в законодательные органы. Это нечестные методы. Я, как и многие французы, задаюсь вопросом, не нужна ли «операция Земмур» для того, чтобы помешать Марин Ле Пен пройти во второй тур.

Это, по его словам, может быть на руку как кандидату от «Республиканцев» Валери Пекресс, так и действующему президенту, который пока не внёс ясность в готовность баллотироваться. Марешаль популярна среди определённой части ультраправых. Её перемещение в лагерь Земмура может существенно оживить его кампанию.

Жордан Барделла Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru заведующая Центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ Татьяна Зверева заметила, что позиции партии Марин Ле Пен сейчас не так прочны, как на прошлых президентских выборах.

Во-первых, потеря части традиционного электората вызвана общим смягчением облика партии, отказом от наиболее жёстких лозунгов. По словам ветерана французской журналистики Катрин Нэ, «сегодня Марин Ле Пен выглядит скорее внучкой де Голля, нежели дочкой Ле Пена». Это не повысило её авторитет у традиционных правых избирателей, но оттолкнуло наиболее радикальную часть её электората. Во-вторых, нельзя игнорировать появление на правом фланге сильной фигуры, кандидата от «Республиканцев», Валери Пекресс, к которой перетекла часть умеренных избирателей Ле Пен. Татьяна Зверева заведующая Центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор НИУ ВШЭ заведующая Центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор НИУ ВШЭ

В-третьих, по словам эксперта, конкурентом для Ле Пен стал Эрик Земмур, который играет на её поле, но более определённо и вообще выглядит для избирателя «чем-то новеньким». Вместе эти два политика могли бы собрать около 30% голосов в первом туре, однако пока речь о таком союзе не идёт, поэтому ситуация отличается неопределённостью, подытожила собеседница NEWS.ru.