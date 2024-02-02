«Предупреждать не будут»: США предрекли жесткий ответ Ирака и Сирии Политолог Перенджиев: Ирак и Сирия жестко ответят на возможный удар США

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Сирия и Ирак обязательно ответят на возможные удары со стороны американских военных и, в отличие от США, сделают это без предупреждения, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев. Он предположил, что действия Ирака и Сирии будут жесткими.

Я не исключаю, что Сирия и Ирак нанесут ответный удар, возможно, и по американским базам. Сделают так, что для США и их союзников это станет неожиданностью. Они их предупреждать, как США, не будут. Нанесут жестко и в том месте, где они ожидать не будут, — сказал Перенджиев.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщил, что в ближайшие выходные американские военные атакуют цели в Ираке и Сирии в ответ на налет на американскую базу в Иордании. По данным издания, среди их целей — иранские боевики и объекты. Удары будут многоуровневыми, то есть Вашингтон намерен совместить атаки с «невоенными мерами», чтобы показать Тегерану, что Белый дом не нацелен на эскалацию.

Перенджиев считает, что если США реально хотят нанести эффективный удар по иранским объектам в Ираке и Сирии, то он должен быть неожиданным, но поскольку информация о планах Белого дома всплыла в СМИ, к американской атаке будут готовы.