Представитель Абрамовича опроверг арест имущества миллиардера в Португалии

Роман Абрамович / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представитель российского предпринимателя Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что у бизнесмена арестовали имущество в Португалии, пишет РИА Новости. По его словам, у российского миллиардера нет никакой собственности в Португалии. О том, что власти страны якобы заморозили недвижимость Абрамовича в Кинта-ду-Лагу стоимостью в 10 миллионов евро, ранее сообщило издание Público.

Господин Абрамович не имеет никакой собственности в Португалии, — пояснил представитель Абрамовича.

Португальские журналисты написали, что компания Millhouse Views LLC, которая принадлежит холдингу Абрамовича, попыталась якобы продать особняк бизнесмена, но государственный банк Caixa Geral de Depósitos заявил об этом в полицию.

Итальянскому правительству придётся потратить 13,7 миллионов евро в 2022 году на содержание замороженного в стране имущества россиян, об этом ранее сообщило издание La Repubblica. После начала спецоперации России на Украине в Италии были заморожено имущество россиян на общую сумму €2 млрд. Власти Италии пытаются найти способы снизить расходы на содержание арестованных вилл и яхт. Одним из вариантов снижения финансового бремени рассматривается продажа имущества.