Правящая партия Северной Македонии объявила о победе на выборах

https://static.news.ru/photo/eaf8a338-c6f6-11ea-bbbf-fa163e074e61_660.jpg Зоран Заев Фото: XinHua/Global Look Press

Правящий Социал-демократический союз (СДСМ) Северной Македонии экс-премьера Зорана Заева провозгласил победу на прошедших трёхдневных парламентских выборах. Праздновать успех в СДСМ начали на основании предварительных данных избиркома.

Специальный сайт ГИК с результатами рухнул после сообщения о первых результатах, из-за чего избирком устраивает брифинги в своём офисе, сообщает РИА Новости.

Имею честь как глава избирательного штаба провозгласить победу моего СДСМ и нашей самой большой коалиции. После 18 лет провозглашаем победу с уверенным преимуществом, — сказал генсек социал-демократов Люпчо Николовски.

После обработки 70% голосов, СДСМ идёт первым с 36,8%. Чуть отстаёт (35,9%) оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ, крупнейшая албанская партия DUI набирает 10%.

Голосование на досрочных выборах в Собрание (парламент) страны началось 13 июля. В тот день проголосовали больные коронавирусом, 14 июля такое право получили граждане, находившиеся на дому по состоянию здоровья, заключённые, подопечные домов престарелых. Все остальные из 1 814 263 граждан, обладающих правом голоса, голосовали 15 июля. Общая явка составила 50,86%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центризбирком Сербии обнародовал окончательные итоги парламентских выборов, которые прошли в стране 21 июня. Победившая правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) набрала 60,65% голосов. Мандаты народных депутатов Народной скупщины (однопалатный 250-местный парламент) получат представители трёх предвыборных блоков.