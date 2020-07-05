Правящая партия выиграла выборы в парламент Сербии с результатом 60,65%

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Центризбирком Сербии обнародовал окончательные итоги парламентских выборов, которые прошли в стране 21 июня. Победившая правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) набрала 60,65% голосов.

Мандаты народных депутатов Народной скупщины (однопалатный 250-местный парламент) получат представители трёх предвыборных блоков, говорится в сообщении Центризбиркома страны.

Избирательному списку «Александр Вучич — за наших детей», набравшему 60,65% от проголосовавших избирателей, достанется 188 мест в парламенте. Избирательный список «Ивица Дачич — „Социалистическая партия Сербии“, Единая Сербия — Драган Маркович Палма» за 10,38% голосов получит 32 мандата, а избирательный список «Александр Шапич — Победа для Сербии», преодолевший барьер в 3% (3,83%) — 11 мандатов.

Не смогли преодолеть проходной барьер 18 партий и политических движений. Однако по закону о нацменьшинствах депутатами также стали представители партии «Союз воеводинских венгров» (9 мандатов), избирательного списка македонских партий (4), партии «Албанская демократическая инициатива» (3) и партии демократического действия Санджака Сулеймана Углянина (3). Ещё 4 мандата достались представителям малых народностей Сербии.

Явка на выборах, прошедших в условиях пандемии коронавируса, составила 48,93%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич объявил о неслыханной победе возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах. Глава государства заявил, что такой оглушительный успех «переживает впервые». Выступление президента предварили фанфары, после чего члены партии начали скандировать: «Победа, победа!». Победу Вучич назвал «самым большим доверием» народа.