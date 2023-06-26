Правозащитник рассказал, каким будет закон о русофобии за рубежом Правозащитник Мельников призвал принять закон о борьбе с дискриминацией русских за рубежом

Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

Закон о противодействии дискриминации русских, проживающих за рубежом, должен быть принят, рассказал в беседе с KP.RU вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, нужен системный подход, который помог бы нашим соотечественникам отстаивать свои права в ЕСПЧ и в Комитете по правам человека ООН.

Идея законопроекта об уголовной ответственности за русофобию достаточно давно витала в воздухе. И, безусловно, я поддерживаю инициативу. Однако, если смотреть немножко шире на всю ситуацию, то привлечь к ответственности иностранцев, наверное, будет крайне проблематично, — заявил Мельников.

По его словам, нужно привлечь к диалогу международных правозащитников и граждан, которые уже подверглись русофобии. При такой совместной работе на парламентской площадке может получиться максимально полезный и работающий документ, считает правозащитник.

Как пишет издание, президент РФ Владимир Путин в январе 2023 года поручил разработать и принять документы, противодействующие дискриминации русских, проживающих за рубежом. В Госдуме ведется серьезная работа по выполнению поручения главы государства.

Авторы законопроекта предлагают организовать за границей специальные офисы, предоставляющие бесплатную юридическую помощь пострадавшим от русофобии. Речь идет, в частности, об отказах в оказании медпомощи, трудоустройства и использования русского языка.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что его страна прекращает выдачу россиянам всех типов виз. Он добавил, что также сохраняются ограничительные меры в отношении поездок россиян.