Латвия приостановила выдачу россиянам всех типов виз

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Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз, сообщил в Twitter президент страны Эдгар Ринкевич. Он добавил, что также сохраняются прежние меры в отношении поездок россиян. По его словам, страны Балтии тесно координируют вопросы охраны границы с Россией и ее соседом Белоруссией.

В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз, — написал Ринкевич.

После сделанного им заявления Министерство иностранных дел республики уточнило, что выдача гуманитарных виз гражданам России продолжается.

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Латвия продолжит выдавать россиянам гуманитарные визы, но на основании прежних принципов, — написала пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглит.

Ранее МИД России предостерег страны Запада от намеков на использование ситуации в стране для своих целей. В заявлении говорится, что такие возможные попытки будут бесперспективными и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил в других странах.

В мае издание EADaily сообщило, что комиссия экспертов по латышскому языку предложила отказаться от использования термина «русскоязычные». Обозначение решили убрать из публичного пространства. В качестве альтернативы комиссия предложила термины «русофоны» и «русолингвы».