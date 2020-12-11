Правительство Грузии ушло в отставку

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Грузинское правительство ушло в отставку. Связано это с началом работы нового парламента страны. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Грузии.

Правительство сложило свои полномочия. Отныне премьер и весь кабинет являются исполняющими обязанности, — заявила сотрудница пресс-службы ТАСС.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы по смешанной избирательной системе: 120 депутатов были избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. В парламент прошли семь партий и два блока. Основной конкурент действующей власти — партия «Единое национальное движение», которую основал экс-президент страны Михаил Саакашвили, — набрала 27,12%.

Власти Грузии не допустят партию экс-президента страны Михаила Саакашвили на выборы из-за его вмешательства с территории Украины. Об этом заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, сообщал NEWS.ru.