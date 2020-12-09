Грузинские власти не допустят Саакашвили на выборы

https://static.news.ru/photo/7163454e-3a20-11eb-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Грузии не допустят партию экс-президента страны Михаила Саакашвили на выборы из-за его вмешательства с территории Украины. Об этом заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, бывший глава страны на сегодняшний день является гражданином Украины, однако при этом вмешивался в парламентские выборы в Грузии в качестве лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Саакашвили не удовлетворяет двум конституционным цензам одновременно. Он не является гражданином Грузии и приговорён к лишению свободы, что подлежит исполнению, — заявил Кобахидзе.

В связи с этим правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» подготовила законопроект, подразумевающий аннулирование регистрации на выборах партий, лидеры которых не удовлетворяют эти два ценза. Таким образом, партия Саакашвили будет лишена права участвовать в выборах, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, начался роман с главой украинской делегации в ПАСЕ и депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько.