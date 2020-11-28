Саакашвили завёл роман с украинским политиком

https://static.news.ru/photo/59957946-3264-11eb-a65b-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Ясько Фото: lisayasko.ukraine/facebook.com

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, начался роман с главой украинской делегации в ПАСЕ и депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько.

О романе двух политиков знает президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «МК» со ссылкой на источник в партии «Слуга народа». При этом он недоумевает, зачем Ясько нужен этот роман.

Михаил не тот человек, который пойдёт на всё для её карьерного продвижения, — цитирует издание собеседника.

Он также рассказал, что Ясько отучилась в магистратуре Школы государственного управления имени Блаватника Оксфордского университета. Деньги на учёбу она накопила посредством сбора пожертвований и добровольных взносов.

Известно, что Саакашвили женат, и его супруга, гражданка Нидерландов Сандра Руллофс, проживает в Нидерландах с младшим сыном. Старший сын политика живёт в США.

Как писал NEWS.ru, Саакашвили заявил, что готов вернуться на родину, если грузинская оппозиция пригласит его, однако он не имеет желания занимать высокопоставленные должности, а хочет заняться своим огородом.

Он подчеркнул, что тяжело переживает отсутствие возможности вернуться на родину на протяжении восьми лет. Экс-президент заявил, что свыкнуться с этим не сможет никогда. По его словам, в Грузию он готов прилететь вместе с представителями международных СМИ.